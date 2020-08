Motorista suspeito de extorsão, receptação e constituição de milícia é preso pela PRF no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A prisão ocorreu no fim de semana, no km 230 da rodovia BR-230 em Anapu, sudoeste do Pará.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Pará prendeu um homem, que tinha mandado de prisão pelos crimes de extorsão, receptação, constituição de milícia privada e provocar incêndio com intuito de vantagem pecuniária.

(Foto:Reprodução) – Homem foi abordado no km 230 da rodovia BR-230 em Anapu, sudoeste do estado.

You May Also Like