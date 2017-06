Motorista tenta desviar de buraco e mata motociclista na BR-163

O homem identificado como Daniel Viana de Castro morreu a caminho do hospital. A filha, Maria Darlene, que estava na garupa da moto foi encaminhada ao Pronto Socorro com escoriações e após avaliações, foi liberada.

O acidente aconteceu pela manhã. Testemunhas contam que condições precárias do trecho onde aconteceu o acidente preocupa os condutores que precisam passar pelo local. No período das chuvas a lama toma conta da rodovia, colocando em risco a vida dos usuários.

Um homem de 45 anos morreu na quarta-feira (31) em um acidente na rodovia BR-163 em Santarém, oeste do Pará. De acordo com testemunhas, o motorista de um carro, que vinha no sentido contrário, tentou desviar de um buraco e acabou batendo o motociclista.

