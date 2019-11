Motorista tenta fugir da polícia e é flagrado com 13 mil maços de cigarro em carro ao bater em muro de escola em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um jovem foi preso nessa quinta-feira (31) com mais de 13 mil maços de cigarro contrabandeado no município de Tesouro — Foto: Polícia Militar de Tesouro

Um jovem foi preso nessa quinta-feira (31) com mais de 13 mil maços de cigarro contrabandeado no município de Tesouro, a 385 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, ele estava em um veículo, Strada, que atingiu o muro de uma escola ao tentar fugir de uma abordagem.

You May Also Like