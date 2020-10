Motorista vítima de acidente com caminhão na Serra do Cachimbo será sepultado no Mato Grosso

(fotos: divulgação e arquivo pessoal) – O motorista foi resgatado com vida, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital.

Gildásio Menezes da Silva, de 65 anos, era morador do bairro São Francisco, em Sorriso. De acordo com a funerária São Jorge, o velório acontece desta a tarde de quinta-feira(22) , no memorial da empresa. Já o sepultamento está previsto para ocorrer nesta sexta-feira. Ele era casado, tinha filhos e netos.

O acidente que vitimou Gildásio Menezes (foto) ocorreu na Serra do Cachimbo, já na região do Pará, no tombamento de uma Mercedes-Benz branca. O Corpo de Bombeiros fez o resgate do motorista, mas acabou não resistindo aos graves ferimentos e morreu.

Ontem, um soldado dos bombeiros explicou em entrevista, ao Só Notícias, que o caminhoneiro foi retirado das ferragens da carreta por pessoas que passavam pela rodovia e levaram ele até a Unidade de Resgate que foi ao encontro. “Fizemos a transferência e seguimos para Guarantã. No caminho, fizemos até um torniquete (usado para barrar a circulação sanguínea), mas faltando pouco para chegar na cidade ele morreu”, disse o militar.

O motorista teve as pernas prensadas pelas ferragens da carreta que tombou de lado. Por conta disso, sofreu lesões graves e uma perna acabou sendo amputada. As possíveis circunstâncias de como pode ocorrido o tombamento da carreta não foram detalhadas. A Polícia Civil investigará as causas do acidente.

Ontem, também morreu Júnior Sebastião Tasso, de 39 anos, que estava internado num hospital particular desde o último domingo, quando se feriu em acidente de trânsito, na BR-163 em Itaituba, no Pará. Ele era morador de Novo Progresso.

