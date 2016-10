Motoristas do sul do Pará buscam no Maranhão gasolina mais barata

(Foto Divulgação) – Os motoristas que trafegam na região sul e sudeste do Pará estão deixando de abastecer os seus veículos nos postos de combustíveis no estado e indo abastecer no Maranhão. Isso porque o preço da gasolina no estado vizinho está em média R$ 0,21 mais barato.

Nos postos de combustíveis de Dom Eliseu, no sul do Pará e que faz divisa com o estado do Maranhão, a gasolina custa, em média, R$ 4,10, já na cidade de Itinga, que fica no estado vizinho e apenas 18 quilômetros de Dom Eliseu, o preço médio da gasolina custa R$ 3,89, diferença de R$ 0,21 por litro do combustível.

“Para quem roda muita igual a mim, que rodo todo o estado, sente no bolso a diferença”, reclamou o representante comercial Jefferson Menezes.

Se um motorista comprar 100 litros de gasolina nos postos de Dom Eliseu, ele vai gastar R$ 410. E se esse mesmo motorista comprar 100 litros do combustível em Itinga, no Maranhão, ele vai desembolsar R$ 389, economia de R$ 21.

“Se for uma quantidade mais expressiva tipo, 500, 1000 litros, compensa buscar no Maranhão, hoje. A distância não é tão significativa, é em torno de 25 quilômetros, e tem muita gente que faz isso, principalmente os agricultores da nossa região”, afirmou o caminhoneiro Robson Silva.

Para Fabrício Oliveira, dono de posto de combustíveis em Dom Eliseu, o motivo do preço médio da gasolina no sul do Pará ser mais caro que no Maranhão deve a diferença das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) entre os dois estados.

“A diferença, hoje, de preço no Pará para o Maranhão está no imposto. O imposto nosso é de 17% e do Maranhão é de 12%. É carga tributária pesada. A do Pará está muito mais pesada do que a do Maranhão e do Piauí”, concluiu Fabrício Oliveira.

