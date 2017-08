Motoristas em Sorriso vão bloquear BR-163 nesta 3ª e em Sinop no Mato Grosso

Motoristas em Sorriso vão bloquear BR-163 nesta 3ª e em Sinop, Rondonópolis também haverá protesta contra aumento nos combustíveis (Foto arquivo Jornal Folha do Progresso)

Os caminhoneiros de Sorriso também vão a trancar a BR-163 amanhã, a partir das 6h. A decisão foi tomada em reunião, esta tarde, na associação dos caminhoneiros. Não há previsão de liberação. Em Mato Grosso a rodovia será fechada em Sinop, Matupá, Guarantã do Norte, Nova Mutum, Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças, dentre outras cidades em rodovias federais 364, 070. Apenas caminhões de carregados serão impedidos de transitar. Veículos, ônibus, motos vão passar. O objetivo do movimento é demonstrar a insatisfação com o aumento do valor dos impostos sobre os combustíveis.

O presidente da Associação de Seguros dos Caminhoneiros em Sorriso, Alexandre Schuroff, criticou o Governo Federal, disse que os profissionais não estão aguentando mais pagar o valor do combustível com o novo reajuste. “ Os preços estão um absurdo. Ninguém aguenta mais pagar. Também protestamos contra o corte de verbas para à Polícia Rodoviária Federal. Estão abandonados. Hoje os policiais vieram para a reunião com um carro particular porque não tinha viatura”, declarou.

Conforme Só Notícias já informou, os bloqueios também devem ocorrer em rodovias de pelo menos 5 Estados e o reajuste autorizado pelo governo no PIS e Cofins é para arrecadar mais dinheiro devido a grave déficit que a União tem. O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de Mato Grosso (SINDMAT) informou, que o reajuste deve ser repassado, de imediato, para os contratantes e os fretes devem subir até 4%.

Fonte: Só Notícias/Bruno Bortolozo, de Sorriso (foto: Só Notícias/arquivo)

