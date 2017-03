Motoristas continuam registrando más condições da rodovia BR-163 no Pará

Mesmo com a permanecia do Exército e DNIT no trecho sem pavimentação da BR-163, entre Aruri,Três Bueiras e Caracol no município de Trairão, a chuva que cai na região continua causando transtornos para quem trafega na rodovia.

As más condições da BR-163, [Cuiabá-Santarém] foi divulgado na integra pelo Jornal Folha do Progresso desde o inicio do problema em Janeiro, motorista pediram por Socorro, ficaram parados na rodovia por mais de 15 dias, de lá para cá houve interferência do DNIT , mas com as chuvas predominando na região os atoleiros voltam a surgir e caminhões já voltam fazer fila na rodovia.

Neste final de semana recebemos diversas imagens de motoristas e passageiros que trafegam pela rodovia e fizeram fotos e vídeos para mostrar as dificuldades que continuam enfrentado e os transtornos provocados pelas péssimas condições da estrada, ônibus parado e rodovia intrafegável o problema continua naquele trecho da rodovia no Pará.

Ônibus de transporte de passageiros que trafegam na rodovia não conseguem cumprir os horários, passageiros sofrem juntos – a dificuldade e para todos os veículos – a exemplo dos menores porte, tem que ficar parado até desobstruir a rodovia pra seguirem viagem, ninguém sabe no certo o tempo que leva para chegar ao destino.

Estamos no período de chuvas amazônico e a previsão da metrologia é chuva durante todo mês de março.

A rodovia é uma importante rota para as exportações do agronegócio em especial para os produtores do Norte do Mato grosso.

Da Redação Jornal Folha do Progresso



