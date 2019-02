Motoristas vão do céu ao inferno na ‘Rodovia Cuiabá/Santarém” no Pará

(Foto:Reprodução Blog Adecio Piran)- Trecho de rodovia entre os municípios de Novo Progresso e Moraes Almeida é o inferno dos motoristas.

Um trecho pequeno, mas que gera uma dor de cabeça muito grande para os motoristas.

Os cerca de 30 quilômetros sem pavimento da rodovia BR 163 entre Novo Progresso e Moraes Almeida, no Pará, são apontados pelos usuários como responsáveis pelo trânsito parado e a formação de filas que ocorrem nos dois sentidos da pista, registrados principalmente nesta época do ano, onde acontece o transporte da safra de soja do Mato Grosso aos portos do Pará.

A estrada faz a ligação entre o mato Grosso e aos portos de Miritituba e Santarém no Pará.

Com frete acessível a oferta de trabalho no setor cresce na região, os motoristas vivem momentos entre “céu ao inferno”, momentos de trafegabilidade (CÉU) ,lama e poeira verdadeiro inferno!

Famílias sofrem na cabine do caminhão, falta de comunicação para quem passa dias parado sofre a rodovia – em trecho de precaridade total, alimentação e agua para beber também somam aos problemas enfrentados.

A solução do trecho chegou a ser anunciada no inicio do mês de Janeiro pelo ministro Tarcísio da infraestrutura, pelo governo Federal, uma força tarefa resolveria o problema de trafegabilidade ele andou de carona em uma caminhão, mas até agora nada saiu do papel.

Segundo estatista da APROSOJA dois mil caminhões, circulam diariamente pela rodovia.

A estrada, que tem cerca de 100 quilômetros saindo de Novo Progresso até Moraes Almeida no município de Itaituba, é utilizada por moradores das duas cidades, alunos estão sem poder sair de casa pra ir pra escola. Moradores em torno estão impedidos de saírem de suas propriedades, os caminhões tomaram a rodovia.

“Às vezes você até acha que tem acidente porque está tudo parado, mas no fim não tem nada”. De carro tem dia que leva meio dia para passar pela rodovia inteira”, relatou o montador Danilo Carlos de Oliveira, que sai de Novo Progresso para trabalhar em Moraes Almeida.

Antes os motoristas respeitavam, parados em uma fila agora fechou as duas filas ninguém vai nem vem-disse.

Passageiros de ônibus usam as redes sociais pra mostrar o caos.

Em grupos de whatsapp da cidade e região de Novo Progresso, passageiros que usam o transporte intermunicipal de ônibus, estão reclamando que para trafegar de Itaituba cerca de 380 quilômetros para chegar até Novo Progresso leva de dois a três dias de viagem, isto é um absurdo relatam.

Motoristas reclamam de buracos, barro e falta de asfalto na rodovia BR 163.

Motoristas que utilizam quase que diariamente a rodovia BR 163,via que faz divisa entre Mato Grosso ao Estado do Pará, hoje rota principal para o transporte de grãos do Mato Grosso aos portos do Pará, reclamam das péssimas condições que se encontra a estrada.

Além dos buracos – alguns pequenos, outros nem tanto -, desníveis no trecho, terra solta, barro e asfalto danificado, condutores e moradores locais (pedestres/transeuntes) convivem com ausência de acostamento, passeio e sinalização.

“É um inferno passar por aqui, mas para mim é o caminho onde consigo ganhar um dinheiro, minha empresa tem contato aqui. Dia de chuva é lama para todo o lado. Ás vezes, carros e caminhões atolam e ficam por horas no meio do barro. Em dias secos é a poeira que atrapalha. Sem falar nos estragos e as idas ao mecânico em razão da buraqueira. “É uma vergonha, um descaso. A estrada é um importante caminho do Brasil”, reclama o Motorista M.H.S, 35 anos, que saiu de Sinop no Mato Grosso até o porto de Miritituba (pediu para nãos ser identificado ele trabalha para empresa com base em Novo Progresso).

Ministro Anuncia Operação Radar para Garantir escoamento na BR 163

Os ministros de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, da Justiça, Sérgio Moro, da Agricultura, Tereza Cristina, e da Defesa, Fernando Azevedo, apresentaram o plano, que já está em curso. Freitas destacou que o objetivo da operação é evitar a formação de filas e permitir que a produção chegue aos portos. “Os terminais do arco norte estão crescendo em importância. No Brasil, 85% da produção de grãos está na região, mas o escoamento era feito somente pelos portos do sul”, afirmou.

Segundo o ministro, ainda faltam 51 km de pavimentação até Miritituba e 58 km em outro trecho da BR-163 que leva a Santarém. “Estamos numa preparação intensa para responder à demanda, com batalhões do Exército e da Polícia Rodoviária Federal (PRF)”, destacou.

Por:Adecio Piran

Por:Adecio Piran

