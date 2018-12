Motos colidem e pegam fogo em avenida em Alta Floresta

A violenta colisão envolvendo uma Honda NXR Bros e uma Titan ocorreu na avenida Ariosto da Riva Neto, no centro de Alta Floresta, ontem, no final da tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem ficou ferido e foi levado ao hospital regional. A segunda vítima é um adolescente, que teve escoriações e se recusou a ser levado para unidade médica.

Segundo informações de um soldado dos bombeiros, com o impacto, as motocicletas pegaram fogo e foi necessário interdição do tráfego de veículo para contenção das chamas. Após isso, as motos foram retiradas do local por um guincho e liberada a passagem dos carros.

Não foram apontadas as possíveis circunstâncias de como ocorreu o acidente. As responsabilidades devem ser investigadas pela Polícia Civil.

Fonte:Só Notícias/Cleber Romero (foto: divulgação)

