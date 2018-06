Motos são roubadas de pátio do Ditranp em Novo Progresso

(Motocicletas furtadas -Foto:Ditranp) – Roubos de motocicletas são constantes no Município de Novo Progresso. Desta vez, o alvo foi o pátio do DITRANP (Divisão de transito) que fica na Rua da Policia Militar, no bairro Santa Luzia em Novo Progresso. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (15) e duas motos foram levadas do local.



João Garimpeiro, que responde pela gerencia do órgão comunicou o fato através de registro de ocorrência na delegacia de polícia de Novo Progresso.

No local existe guarda (vigilante), ao perceber o assalto agiu rapidamente, onde os ladrões já estavam com as duas motocicletas – uma POP 110cc de cor vermelha e uma TRAX – segundo informação quatro pessoas participaram do assalto, as motocicletas estavam apreendidas por falta de placas e documentos.

PM prende dois com motos roubadas do pátio do Ditranp

Dois menores ; C.A.B, de 13 anos e J.M.E. também de 13 anos, foram presos na tarde desta sexta-feira (15), após oferecerem para terceiros motocicletas para venda com as mesmas característica das furtadas no DITRANP.

A prisão aconteceu na região do Assentamento Nova Fronteira, distante 80 km da cidade, os dois foram presos com as motocicletas onde confessaram o crime arrombando o cadeado e fizeram ligação direta para fugir com as motocicletas. Os menores foram encaminhados para Delegacia de Policia com presença do Conselho Tutelar para providencias. Outros envolvidos conseguiram fugir.

Conforme confissão dos menores o produto seria vendido para compra de drogas, os dois são usuários.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

