Mototaxista é acusado de produção de pornografia infantil em Ananindeua, no Pará

A Polícia Civil cumpriu na manhã de sexta-feira (1º) um mandado de prisão provisória a um mototaxista de 39 anos por produção de pornografia infantil em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Ele é acusado de fotografar cena pornográfica com uma menor de 12 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão do acusado a prisão foi resultado da continuidade da operação Luz na Infância II, deflagrada no dia 17 de maio de 2018, em 24 estados mais o Distrito Federal. No Pará, cinco pessoas foram presas em flagrante no dia da operação.

Segundo a Polícia, às investigações que levaram a prisão do acusado nesta sexta-feira iniciou após policiais civis terem acesso a uma foto enviada a uma pessoa no estado do Mato Grosso por aplicativo de mensagem instantânea. Na imagem, um homem nu ao lado de uma menina sem roupa em situação pornográfica no interior de uma casa.

A partir da foto, foi feita uma perícia prosopográfica que ajudou a revelar a identidade do suspeito. A Polícia identificou e localizou a residência em que o acusado residia e também o local onde foi registrada a imagem com a vítima.

Ainda segundo a Polícia, em depoimento, o mototaxista admitiu ter feito a foto, mas negou ter estuprado da vítima. No local onde teria sido registrada a imagem, os policiais civis apreenderam cinco telefones celulares, um dispositivo móvel tipo tablet, um dispositivo de memória portátil tipo pendrive e mídias. Todo o material será periciado pela equipe técnica do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

O acusado vai responder por prática prevista no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que é o crime de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. A pena é de reclusão de quatro a oito anos, e multa.

Por G1 PA, Belém

