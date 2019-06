Mototaxista é morto após ter três dedos da mão arrancados

O corpo de Antônio foi encontrado na última pequena casa de madeira da passagem Iguana (Foto:Elivaldo Pamplona / O Liberal)

Antônio Sales teve sua motocicleta roubada e foi bastante torturado antes de ser morto; caso foi no Tapanã

O mototaxista Antônio Pinto Sales, de 34 anos, foi assassinado por volta das 19h30 da noite desta terça-feira, 4, na Passagem Iguana da comunidade Renascer, no bairro do Tapanã, em Belém. De acordo com a delegada Maria Lúcia Santos, da Divisão de Homicídios, o homem teve sua motocicleta roubada e foi bastante torturado antes de ser morto, inclusive arrancaram-lhe três dedos da mão direita. Tudo leva a crer que o homicídio não teve um único autor, mas teria sido cometido por um grupo de homens, até então, desconhecidos.

“O que causa grande estranheza é o fato de que ele entrou vivo aqui nessa passagem, provavelmente de moto. Teve o corpo retalhado, apresenta vários golpes de facão ou terçado, teve três dedos cortados da mão direita, e ninguém ouviu ou viu nada. Ele deve ter gritado muito” disse a delegada Maria Lúcia.

Segundo a Polícia Militar, uma irmã da vítima esteve no local e foi quem identificou Antônio e seu ofício profissional. A família é moradora da área, mas a PM não informou o endereço exato.

A Delegacia de Homicídios está responsável pelas investigações e deve apurar a motivação do crime. O corpo de Antônio foi encontrado na última pequena casa de madeira da passagem Iguana, que está há algum tempo abandonada. Na casa ao lado, onde o crime ocorreu, moram uma mãe e a filha evangélicas, mas ambas estavam para a Igreja quando o homicídio aconteceu no início da noite de ontem. O homicídio atraiu dezenas de curiosos mas ninguém quis falar com os jornalistas nem mesmo com a polícia.

A perícia no corpo do mototaxista teve de ser realizada em frente à casa onde Antônio foi morto, em razão de a residência ser exígua e sem luz elétrica.

Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...