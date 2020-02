Mototaxista é morto com 14 tiros em Marabá, sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – A vítima tem passagem na Polícia pelos crimes de roubo e latrocínio.

Um mototaxista foi assassinado com 14 tiros na madrugada desta segunda-feira (3), no bairro Novo Marabá, em Marabá, sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Manoel Pereira Júnior, de 33 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima utilizava um colete de mototáxi e conduzia uma motocicleta no momento do crime. Manoel tem passagem pela polícia pelos crimes de roubo e latrocínio.

A Polícia segue investigando as circunstâncias e autores do crime. Mais informações sobre esse e outros crimes podem ser denunciados de forma anônima através do Disque Denúncia 181.

Por G1 PA — Belém

