Mototaxista leva 9 tiros

Vizinhos da vítima acreditam que o crime tenha sido motivado por vingança. Ninguém foi preso.

O mototaxista Sandro Gricele das Mercês da Silva, de 40 anos, estava saindo de casa, por volta das 6h de ontem, quando foi abordado por um homem que já o aguardava na rua Orlando Rodrigues, no bairro São João do Outeiro, no distrito de Outeiro. Sandro estava na direção do portão quando foi baleado e ainda entrou em casa correndo, mas o criminoso invadiu o imóvel e atirou outras vezes. O mototaxista morreu no local.

Vizinhos afirmam que o mototaxista foi baleado nove vezes em várias partes do corpo. A equipe da Divisão de Homicídios de Icoaraci esteve no local e foi informada que a vítima morava na rua Orlando Rodrigues com a família havia aproximadamente cinco anos. “Disseram que ele trabalhava como mototaxista e que era uma pessoa tranquila.

