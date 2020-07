Mototaxista morre em colisão com carreta na BR-163 em Novo Progresso

Moto Taxista da cooperativa Vapt-Vupt popularmente conhecido por Graxeta, de 51 anos, morreu na tarde deste sábado (11) , após colidir com uma carreta na rodovia BR 163, em Novo Progresso.

Conforme informações Graxeta, seguia de Novo Progresso com uma passageira (NOME NÃO DIVULGADO) para o distrito de Moraes Almeida no municipio de de Itaituba, acabou colidindo com uma carreta no km 45 da rodovia BR-163, nas proximidades da Comunidade São José, distante 50 km da cidade, segundo a informação a careta vinha sentido contrario e a colisão aconteceu em uma curva , o mototaxista colidiu nas proximidades da Cabine da carreta , ele foi arremessado em baixo da carreta, a passageira foi lançada as margens da rodovia, com a motocicleta, bastante ferida, foi socorrida com vida , esta internada no hospital municípal de Novo Progresso, com fraturas expostas nas pernas, o estado de saúde ainda não foi divulgado, deve ser transferida, informou o hospital.

A informação foi repassada ao Jornal Folha do Progresso pelo Moisés Moto-Taxi, presidente da Cooperativa Vapt Vupt.

Nas redes sociais, internautas lamentaram a morte do mototaxista. “Nem da pra acreditar que vc foi morar com Deus 😥😔 descanse em paz 🙏😔”, disse um usuário.

