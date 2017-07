Mototaxistas credenciados cobram fiscalização da atividade à Prefeitura de Santarém

No momento, o presidente do Sindicato está reunido na Prefeitura de Santarém junto ao secretário chefe de gabinete Erasmo Maia e o prefeito em exercício José Maria Tapajós.

Dezenas de mototaxistas legalizados se reuniram na manhã desta quarta-feira (26) em frente à Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, para cobrar rigor na fiscalização da atividade realizada clandestinamente. Segundo os mototaxistas, a manifestação é pacífica.

