Mourão desembarca em MT para evento do agronegócio em fazenda produtora de grãos

Hamilton Mourão desembarcou em Sorriso — Foto: Bruno Bortolozo/TV Centro América

Vice-presidente desembarcou nesta sexta-feira (15), em Sorriso. Cerimônia marca o lançamento da safra de milho e encerramento da safra de grãos.

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, desembarcou nesta sexta-feira (15), em Sorisso, a 420 km de Cuiabá, para participar de um evento do agronegócio, que será realizado em uma fazenda de produção agrícola. A cerimônia marca o lançamento da safra de milho e encerramento da safra de grãos.

Governador de Mato Grosso acompanha o vice-presidente — Foto: Assessoria Governador de Mato Grosso acompanha o vice-presidente — Foto: Assessoria



Governador de Mato Grosso acompanha o vice-presidente — Foto: Assessoria

Mourão desceu do avião da Força Aérea Brasileira (FAB), conversou com o prefeito do município, Ari Lafin (PSDB), governador Mauro Mendes (DEM) e depois entrou em um carro oficial em direção à fazenda onde será realizado o evento.

O prefeito afirmou que, entre as reivindicações que vai fazer ao vice-presidente, estão a duplicação da BR-163 e a solução para o Hospital Regional. “Precisamos de um novo hospital e queremos apoio para que possamos enfrentar essa crise na saúde pública”, declarou.

Vice-presidente Mourão participa de ato simbólico do início do plantio do milho safrinha em Sorriso e subiu em maquinários — Foto: Yasmim Oliveira/Centro América FM

A fazenda pertence ao produtor rural Valdir Daroit e fica localizada às margens da MT-404. Essa será a primeira visita do vice-presidente a Mato Grosso, depois que ele tomou posse.

Depois da cerimônia, Mourão irá almoçar com empresários do agronegócio, em Sorriso, e, em seguida, deve retornar a Brasília.



Entrada do evento que o vice-presidente Mourão vai participar em Sorriso tem detectores de metal e segurança reforçada — Foto: Yasmim Oliveira/Centro América FM

Maior produtor de grãos do país, Mato Grosso produziu mais de 30 milhões de toneladas de soja, o que representa 26,59% da produção nacional.

Sorriso foi o município com maior produção de soja do Brasil em 2017, com 2,15 milhões de toneladas (1,88% de toda a produção nacional e 7,07% da produção mato-grossense), segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em agosto de 2018.



Segurança foi reforçada para a visita do vice-presidente — Foto: Yasmin Oliveira/ Centro América FM

Por: Bruno Bortolozo e Yasmin Oliveira, TV Centro América

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...