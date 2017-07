Mouse vertical promete ser ideal para e-sports e protege pulso do usuário

Delux Vertical Mouse tem frete gratuito para o Brasil

O Delux é um mouse com formato bem diferente do esperado, mas que promete solucionar problemas antigos de quem joga ou trabalha no PC. Ergonômico, o acessório é vertical, com aparência que até lembra um joystick. Segundo a fabricante Delux Mouse, o dispositivo é ideal para quem pratica e-sports ou passa longas horas no computador.

Após bater a meta de financiamento no site Indiegogo, o mouse tem data de entrega prevista para agosto de 2017. Com preço de US$ 63 (cerca de R$ 200, no câmbio atual, sem calcular impostos), o Delux Vertical Mouse tem frete gratuito para o Brasil, o que serve para deixar o custo do aparelho mais interessante.

O mouse chega em duas opções: com ou sem fio. Além disso, o acessório tem botões localizados em posição fácil de alcançar com os dedos, como teclas de localização, roda scroll e comandos para baixo e para cima. Com frequência de 500 Hz e DPI de 800 a 2.400, o Delux wireless é alimentado por pilhas AA, que duram cerca de oito meses. Enquanto isso, o Delux com fio tem de 800 a 4.000 DPI.

Segundo a fabricante, o mouse é construído em uma posição que não sobrecarrega a musculatura do pulso, o que pode ser melhor para uso durante longas horas. O Delux Vertical Mouse é direcionado a gamers que praticam e-sports ou usuários que trabalham pelo PC e precisam de mais conforto sem perder a produtividade.

Com design que parece com o de joyticks, o mouse tem aparência estilosa, com detalhes coloridos (na versão com fio) – em padrão de cores RGB – ou linhas cromadas (no modelo wireless). O acessório tem tamanho de 9,8 x 9,4 x 14,8 cm e peso de 210 g. O mouse tem ainda uma base ergonômica removível, para os usuários que preferem mais agilidade.

Fonte: ORMNews.

