Movimento combate desinformação nas eleições 2020

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral estará em Belém, nesta quinta-feira (19), a sede da OAB-PA e no TRE-PA, para conscientizar, educar e combater os processos de desinformação em massa nas eleições municipais de 2020.

A segunda edição do Democracia Digital tem como proposta construir uma grande articulação e mobilização entre Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), organizações da sociedade civil, meios de comunicação independentes e cidadãos.

As atividades do programa acontecem até o início da campanha eleitoral do ano que vem em todas as capitais brasileiras.

A estreia do projeto aconteceu em Rondônia no último dia 19 de agosto, na capital Porto Velho. Veja:

Mobilização no Pará

No dia do evento, na parte da manhã, será exibido o documentário “Democracia Digital” – uma produção Elo Company e IT&E.

Em seguida, acontecerá o debate “Desinformação em Eleições: desequilíbrios acelerados pela tecnologia”, que será conduzido pela IT&E e o MCCE com a participação da Agência Lupa.

No turno da tarde, a agência Lupa irá ministrar a Oficina de Checagem para 30 pessoas entre colaboradores do TRE-PA e também jornalistas e estudantes selecionados pela agência.

Os profissionais e estudantes que participarem da oficina presencial vão integrar o grupo de fact-checkers da agência e poderão ser chamados a produzir checagens sobre o estado durante as próximas eleições municipais.

PROGRAMAÇÃO

9h – Apresentação MCCE (Luciano Santos, diretor do MCCE)

9h15 – Palestra IT&E (Marcio Vasconcelos, codiretor do IT&E)

9h45 – Palestra Agência Lupa (Natália Leal, diretora de Conteúdo da Agência Lupa)

10h15 – Exibição do documentário “Democracia Digital”

11h – Debate: “Desinformação em Eleições: desequilíbrios acelerados pela tecnologia”

Moderador: Luciano Santos, diretor do MCCE

Debatedores:

Marcio Vasconcelos, Diretor do IT&E (Instituto de Tecnologia e Equidade – IT&E)

Luciano Santos, Diretor do MCCE (Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE)

Natália Leal, Diretora de Conteúdo da Agência Lupa

Representante do TRE-Pará (a confirmar)

Alano Luiz Queiroz Pinheiro, representante da OAB-Pará

12h – Encerramento

Serviço

Debate Desinformação em eleições: desequilíbrios acelerados pela tecnologia”

Quando: 20 de setembro de 2019

Quem pode participar: todos que se interessarem pelo tema

Onde: OAB-Pará

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, 93 – Campina – Belém-PA

Horário: 9h às 12h

A entrada do evento é gratuita.

