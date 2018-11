Movimento em Val-de-Cans supera expectativas em outubro

(Foto:Crédito: Divulgação/Infraero) – O Aeroporto Internacional de Belém (PA) encerrou o mês de outubro com alta na movimentação de passageiros e aeronaves. Ao todo, foram mais de 303 mil viajantes registrados, o que representa um crescimento de 11,7% em relação ao mesmo período de 2017, quando 271 mil pessoas utilizaram o terminal belenense.

No comparativo, o movimento internacional de passageiros apresentou incremento de 17,5%, transportando 12,2 mil passageiros. Já o fluxo doméstico, cresceu 11,5%, somando quase 291 mil viajantes. A evolução destes números ainda pode ser percebida na circulação de aeronaves, que teve um acréscimo de 6% com mais de 3,3 mil operações de pousos e decolagens computadas em outubro.

De acordo com o superintendente de Val-de-Cans, Fábio Rodrigues, este aumento é o reflexo do número de turistas que desembarcaram em Belém para participar da maior festa religiosa do mundo, o Círio de Nazaré, celebrado dia 14/10. “Os dados de outubro superaram todas as expectativas previstas, que eram 295 mil viajantes e 2,09 mil voos”, afirmou.

O superintendente explica também que desde maio de 2018 estão sendo registrados acréscimos em todos os meses comparados ao ano anterior, o que levou o terminal a receber a quantidade de 2,8 milhões de passageiros até outubro deste ano, volume 5,7% superior ao movimento alcançado de janeiro a outubro de 2017. “A oferta de novos voos da TAP e o início das operações da Avianca no Estado do Pará também favoreceram para este cenário positivo e a nossa expectativa é que os números se mantenham, levando o Aeroporto de Belém a ultrapassar a movimentação atingida em 2017”, ressaltou.

O Aeroporto Internacional de Belém tem capacidade para receber 7,7 milhões de passageiros por ano, em 2017, mais de 3,3 milhões de pessoas passaram pelo terminal, entre embarques e desembarques. O número coloca o aeroporto como o mais movimentado da região Norte em quantidade de passageiros transportados, ocupando a 5º colocação do ranking da Rede INFRAERO.

A média diária é de 100 voos entre pousos e decolagens comerciais regulares, de sete companhias aéreas (Avianca, Azul, Gol, Latam, MAP, Surinam e TAP). As rotas interligam Belém a diversos destinos brasileiros – Congonhas e Guarulhos (SP); Recife (PE); Brasília (DF); Macapá (AP); Altamira, Marabá e Santarém (PA); Rio de Janeiro (RJ); Confins (MG); Manaus (AM); Fortaleza (CE); São Luís (MA); Cuiabá (MT). Já os voos internacionais ligam a capital paraense à Europa, aos Estados Unidos, ao Suriname e à Guiana Francesa.

Fonte:Assessoria de Imprensa Infraero

