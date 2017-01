Movimento prepara local para manifestação em Novo Progresso

Um dia antes do bloqueio da rodovia que tem como um dos focos a contrariedade à PEC-756, grupo prepara local do manifesto.

Nesta terça-feira, 31, pela manhã, os manifestantes se mobilizaram para deixar tudo pronto para amanhã (quarta-feira-01) fechar a rodovia BR-163 em Novo Progresso, para gritar contra a PEC-756, proposta de emenda constitucional que diminuiu a Flona Jamanxim, criou nova área de preservação Ambiental (APA), e Aumentou o Parque do Rio Novo (PARNA).

Um dia antes do bloqueio, porém, eles articulam como vão expressar a essa proposta e a outras que também estão elencadas na manifestação. Os lideres do movimento são pessoas envolvidas com áreas dentro das UCs.

As faixas são apenas uma parte do que será utilizado amanhã. “Esperamos um protesto civilizado, todos lutamos por um objetivo, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas em especial um futuro melhor pra nossa cidade. O país precisa e merece preservar o meio ambiente, mas tudo isso sem esquecer-se do homem em primeiro lugar,” disse um dos integrantes do movimento.

A associação Comercial (ACINP) de Novo Progresso divulgou nota;

A Associação Comercial e Industrial de Novo Progresso vem por meio deste esclarecer que estamos apoiando a manifestação em favor das mudanças na Medida Provisória 756/2016. Solicitamos o apoio de todo comercio e de toda a população progressense para juntos comparecermos ao local da manifestação que será próximo ao TREVO da Martelli amanha dia 01/02/2017 a partir das 8:00hs. Comerciante vá com seus funcionários e demonstre seu apoio. “Um dia, uma hora sem vender não será nada se nossa cidade não puder produzir”

Motivos para protestar

Entre os assuntos em discussão, os organizadores destacam a atribuição a PEC 756/2016 que reduziu área produtiva do Município, e criou Área de Preservação Ambiental(APA) e aumentou área do Parque Nacional do Rio Novo (PARNA).

A manifestação é para mostrar indignação com a Proposta de Emenda Constitucional nº 756 .

Tramite da PEC no Congresso Nacional

A PEC foi editada dia 20 de Dezembro de 2016, foi publicada encaminhada ao Congresso Nacional onde aguarda emendas.

Uma equipe de representantes de entidades progressenses e da região está em Brasília aonde preparam uma proposta para anexar como emenda a PEC que tem prazo final para receber emendas dia 06 de Fevereiro – Dai para diante segue os ritos em conformidade ao Regimento Interno do Congresso Nacional Câmara dos Deputados, dentro da Comissão de Constituição de Justiça e de Cidadania, esta é a primeira prova pela qual a proposta passa: ela deve ser considerada constitucional. Entenda o Tramite da PEC AQUI

A rodovia será bloqueada na manhã desta quarta-feira (01) as 08h00mn na saída da cidade sentido Novo Progresso/Santarém.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

