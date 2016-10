MP acusa 44 por chacina.

Vítima da Chacina de Messejana é velada por familiaresVítima da Chacina de Messejana é velada por familiares

O Tribunal de Justiça do Ceará manteve denúncia contra os 44 policiais suspeitos de participação na morte de 11 pessoas em novembro de 2015, no caso que ficou conhecido como Chacina da Messejana. Os policiais estão presos desde 31 de agosto, quando a Justiça determinou as prisões. A decisão foi anunciada anteontem.

A defesa dos agentes contestou a denúncia apresentada pelo Ministério Público, que foi mantida pelo Colegiado de 1º grau do Tribunal de Justiça. A defesa pediu também a soltura dos 44 policiais, caso que ainda não foi analisado. Hoje, todos os policiais e cerca de 20 advogados vão participar da 1ª audiência sobre o caso.

