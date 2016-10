MP apura se maior de idade instigou menino a fazer desafio após jogo

A Procuradoria-Geral de Justiça designou o promotor André Luis dos Santos, do júri de São Vicente, no litoral de São Paulo, para acompanhar o inquérito policial que apura a morte do adolescente Gustavo Riveiros Detter, de 13 anos. O jovem morreu no domingo (16) e foi desafiado pelos amigos após perder uma partida no game “League of Legends”.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo, existe um contato direto com o delegado responsável pelo caso, Carlos Schneider. O intuito do MP é descobrir se alguma pessoa maior de idade instigou Gustavo em algum momento para que ele participasse do desafio e se enforcasse.

O MP-SP afirmou ainda que estão sendo realizadas diversas diligências, como a apreensão e perícia de computadores, para esclarecer o fato.

Os três garotos que assistiram ao amigo sufocar tentando cumprir um desafio, que consistia em ficar sem respirar por vários segundos até desmaiar, foram ouvidos pela polícia entre esta terça (18) e a noite desta quarta-feira (19) em Santos, no litoral de São Paulo. Nesta terça um primo de Gustavo escreveu um post em uma rede social, onde admitiu que já participou do desafio e fez um alerta para outros adolescentes que também praticam o ‘jogo do desmaio’.

O caso

Gustavo Riveiros Detter, de 13 anos, foi encontrado ainda vivo com uma corda pendurada no pescoço, na noite do sábado (15). Ele estava no quarto do pai dele, usando um computador, em contato com outros adolescentes por meio de uma câmera.

Marco Riveiros, tio de Gustavo, relatou à Polícia Civil em São Vicente que, após ter perdido uma partida de um jogo online, o garoto teria sido desafiado pelos outros jogadores a se enforcar. O caso está sendo investigado pela polícia, que já constatou a existência do desafio.

Segundo o relato de Riveiros que está no boletim de ocorrência, o sobrinho brincava online com outros três colegas quando aconteceu o enforcamento. De acordo com o delegado responsável pelo município, Carlos Schneider, a polícia investigará se a morte de Gustavo Detter foi acidental. Ainda segundo Schneider, todas as conversas e gravações entre os menores serão analisadas para tentar identificar o que realmente aconteceu.

O médico que atendeu o adolescente no hospital disse que ele sofreu uma lesão neurológica. “O Gustavo já chegou com um comprometimento neurológico bem importante, até pela própria avaliação clínica. No momento, a gente conseguiu definir que ele já tinha uma grave lesão neurológica”, afirmou o médico Luiz Henrique Tozzi Guerra, que foi o responsável por atender o menino assim que ele chegou ao Hospital Ana Costa, em Santos. O garoto foi velado na manhã de segunda-feira (17), em Santos.

‘Choking Game’

O desafio que pode ter levado Gustavo à morte é conhecido como Choking Game, ou “jogo do desmaio”. Há alguns anos, as escolas começaram a alertar os pais sobre a prática perigosa que os adolescentes estavam fazendo até mesmo dentro das salas de aula.

Vários vídeos de jovens se espalharam pela internet exibindo uma “brincadeira” que pode levar à morte, pois tem como objetivo diminuir a quantidade de sangue no cérebro até a pessoa desmaiar.

Se existir alguma pré-disposição, o adolescente pode sofrer uma parada cardíaca. E a falta de oxigênio no cérebro pode deixar sequelas graves, para o resto da vida. Com a queda, também há o risco de lesões pelo corpo e até traumatismo craniano.

