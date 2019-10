MP autoriza contratação de banco oficial para gerir fundo de multas ambientais

Medida provisória assinada por Bolsonaro foi publicada no Diário Oficial da União (Foto:Vinícius Mendonça/Ibama)

Recursos do fundo devem ser destinados ao custeio de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente

O presidente Jair Bolsonaro editou a Medida Provisória 900/2019, que autoriza o Ministério do Meio Ambiente a contratar, sem licitação, instituição financeira oficial para criar e gerir fundo privado constituído por recursos decorrentes da conversão de multas ambientais. A MP, publicada no Diário Oficial da União (DOU), diz que os recursos do fundo devem ser destinados ao custeio de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

A medida estabelece que o prazo de vigência do contrato com o banco oficial será de dez anos (prorrogável por até mais dez anos), que as diretrizes de gestão e destinação dos recursos, assim como as definições quanto aos serviços a serem executados, serão fixadas em ato do ministro do Meio Ambiente e que o objeto do contrato abrange as multas emitidas pelos órgãos e pelas entidades da União integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama).

De acordo com a MP, os recursos do fundo poderão ser utilizados para remuneração da instituição financeira contratada pela União e também de pessoas físicas ou jurídicas com quem a instituição financeira firme contratos para execução, acompanhamento e fiscalização dos serviços.

“O aporte integral do valor fixado pela autoridade competente, no fundo de que trata esta Medida Provisória, desonera o autuado contemplado com a conversão de multa ambiental de qualquer responsabilidade relacionada aos serviços a serem executados”, cita o texto. “Poderá ser concedido desconto de até sessenta por cento sobre o valor integralizado da multa, na forma prevista em regulamento”, acrescenta.

Por:Agência Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...