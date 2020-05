MP de Mato Grosso recomenda destruir tratores e caminhões usados em desmates ilegais se remoção for inviável

O Ministério Público do Estado notificou o governo do Estado para que adote as medidas necessárias para impedir que equipamentos utilizados para a prática de desmatamentos ilegais – tratores, caminhões e outros – sejam reutilizados pelos infratores e recomenda a destruição quando a remoção se tornar inviável financeiramente e fisicamente.

Esta é a segunda manifestação institucional a respeito do assunto em menos de 10 dias. O MP defende o endurecimento das medidas de fiscalização para conter o avanço do desmatamento criminoso no Estado.

Está iniciando, em Mato Grosso, com apoio do Exército, a operação Verde Brasil 2, que será feita no Nortão, Noroeste, Araguaia e demais regiões e o governador Mauro Mendes reafirmou que a tolerância é zero com esses crimes e o governo estadual já aplicou mais de R$ 300 milhões em multas em áreas onde os desmates ilegais foram constatados.

O MP cita que as conclusões da análise dos dados “disponibilizados na plataforma Terrabrasilis com a identificação e quantificação de desmatamentos em Mato Grosso são alarmantes. De agosto de 2019 até o mês passado, o Estado desmatou com solo exposto, de acordo com o sistema DETER, área de1.275,23 km². No mesmo período do ano anterior (agosto de 2018 a abril de 2019) foram contabilizados 665,08 km²”.

“Isto significa um aumento de 91,74 % no desmatamento com solo exposto em Mato Grosso quando comparados mesmos períodos. E isso ocorre mesmo diante do uso, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, das tecnologias de fiscalização e autuação por sensoriamento remoto. Já no período de de maio a junho de 2019, o DETER contabilizou 770,89 km² de desmatamentos”, diz um trecho da notificação, informa a assessoria.

Por:Só Notícias (foto: arquivo/assessoria)

