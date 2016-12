MP denuncia PMs por desvios e fraude.

O promotor de Justiça Militar, Gilberto Valente Martins (Foto), denunciou ontem 40 policiais militares do Estado, dos quais 13 são cabos, 25 soldados e dois sargentos, por fraudes no abastecimento de viaturas do 6º batalhão da PM. Pelo esquema, o mesmo carro era abastecido duas vezes diariamente, o primeiro dos quais lícito e o segundo fraudulento. Os militares ficavam com o dinheiro do segundo abastecimento. “É importante ressaltar que cada viatura possui seu próprio cartão de abastecimento, mas a senha de uso desse cartão não é única, isto é, a liberação do cartão era feita através dos CPFs de cada um dos motoristas, sendo a senha, em geral, os últimos quatro dígitos do número do CPF de cada um. Assim, qualquer motorista cadastrado no quartel pode abastecer qualquer viatura”, destaca o promotor na denúncia à Justiça Militar.

Por O liberal

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para

Curtir isso: Curtir Carregando...