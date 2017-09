MP do Amazonas recua sobre confirmação de massacre na Amazônia

Também de acordo com a Funai, há ao menos 14 referências de indígenas isolados na área, e cinco etnias contatadas. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Há duas semanas, o líder indígena Adelson Kora Kanamari disse à Amazônia Real que entre 18 e 21 indígenas da tribo isolada Warikama Djapar “teriam sido atacados e assassinados” entre maio e junho na região do Vale do Javari.

O Ministério Público do Amazonas recuou nesta segunda-feira sobre as declarações realizadas na sexta que confirmavam a morte de indígenas de uma tribo isolada neste estado. Segundo o procurador Pablo Luz Beltrand, “não há confirmação das mortes”. Há dois dias, a assessoria de comunicação do MP informou à agência local de notícias Amazônia Real que confirmava “as mortes dos indígenas isolados” e que “o Ministério Público Federal e Polícia Federal estavam investigando” os fatos.

