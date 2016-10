MP do Estado combate fraude em licitações em Marabá.

Órgão cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do prefeito da cidade durante a operação ‘Icarus’

O Ministério Público do Estado do Pará deflagrou uma operação para combater a lavagem de dinheiro e fraude em licitações em Marabá.

A operação ‘Icarus’ descobriu o superfaturamento do preço do oxigênio usado hospital municipal da cidade. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na casa do prefeito João Salame, no jornal dele no hospital municipal de Marabá.

O dinheiro desviado do esquema era usado para comprar carros de luxo, lanchas, jet ski, aviões e helicópteros. Além do sobrepreço, a quantidade comprada estava acima da necessidade do hospital municipal. A fraude foi descoberta durante uma operação da Polícia Federal. A fraude teria desviado cerca de R$ 500 mil do município.

‘Como há verba estadual sendo desviada nesse esquema descoberto pela Polícia Federal, o Ministério Público do Estado investiga a participação da prefeitura nessas fraudes’, explicou o coordenador do Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e à Corrupção do MPPA, Nelson Medrado.

