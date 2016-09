MP Eleitoral apreende ônibus de Miss Marabá e conduz candidata à vereadora para a Polícia Federal

onibus-da-sdu-de-maraba-apreendido-no-mpA partir de uma denúncia anônima, as promotoras Josélia Leontina de Barros e Mayanna Queiroz, do Ministério Público Eleitoral, apreenderam um ônibus da SDU (Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá) por volta de 22 horas desta quarta-feira, 14. O veículo transportava a Miss Marabá Fablina Rafaela Paixão, que seguia para Belém, onde disputaria hoje, quinta-feira, 15, o Miss Pará 2016.

Junto com Fablina estavam ainda no ônibus da SDU cerca de 25 pessoas, entre familiares e sua empresária Rayta Soylares, também candidata a vereadora por Marabá. O ônibus foi apreendido e encontra-se no pátio do Ministério Público Estadual, na Agrópolis do Incra. Os ocupantes também foram conduzidos para prestar depoimento, que demoraram até por volta de meia noite.

miss-maraba-fablinaJá Rayta, que é candidata a vereadora, foi conduzida para a Polícia Federal, que é responsável pela apuração de crimes eleitorais. A promoter sempre conduziu candidatas a competições de beleza e Flabina era uma das pupilas, inclusive já venceu outros certames menos importantes.

A promotora Mayanna Queiroz informou que há indícios de crime eleitoral, mas também de crime de improbidade administrativa, devendo aguardar o depoimento do superintendente de desenvolvimento Urbano, o que deve acontecer ainda nesta quinta-feira. “Só então vamos avaliar se o ônibus será liberado”, sustentou ela, observando que há indícios de desvio de finalidade de um bem público, que deveria estar sendo usado para as ações específicas do órgão fundiário e não transportando candidata a miss para concurso.

Para realizar a apreensão em flagrante, as promotoras fizeram campana no bairro Santa Rosa, próximo ao Centro de Saúde João Batista Bezerra, onde reside Fablina e seus pais. Com 1,78 de altura, ela concorre a certames de beleza desde 16 anos, tendo sido Garota Expoama e disputado também o Rainha das Rainhas do Carnaval de Belém pelo Clube Monte Líbano. (Ulisses Pompeu – de Marabá)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...