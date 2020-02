MP pode liberar para desmatar até 50% de terras na Amazônia

Área desmatada em Triunfo do Xingu, no Pará. — Foto: Ascom/Semas

Congresso pode liberar para desmatar até 50% de terras na Amazônia

Congresso analisa medida provisória que pode aumentar o desmatamento na floresta amazônica.

Conforme divulgou a BBC News Brasil em Brasília, o texto, que está pronto para ser votado no plenário da Câmara, aumenta para até 50% a área que pode ser desmatada em fazendas de Roraima e do Amapá.

Originalmente, a MP editada pelo governo de Jair Bolsonaro (sem partido) dizia respeito à transferência de terras da União para os governos dos Estados do Amapá e de Roraima — e não trazia qualquer referência a mais desmatamento em propriedades rurais.

A doação das terras aos Estados já estava aprovada em lei desde 2009, mas estava travada por causa de exigências burocráticas.

A emenda, para permitir mais desmatamento na Amazônia foi inserido no texto durante a fase da Comissão Mista, quando deputados e senadores sugerem alterações no texto da MP. O aumento da área desmatada em fazendas surgiu em uma emenda do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR). O texto final foi confeccionado pelo relator, o deputado Edio Lopes (PL-RR).

Hoje, na Amazônia a lei obriga manter pelo menos 80% de área de floresta em seus imóveis. Se a MP 901 for aprovada como se encontra, o percentual cairá para apenas 50% — ou seja, até metade da área das propriedades rurais poderá ser desmatada.

A MP 901 estava na pauta de votação da Câmara na última terça-feira (11), mas foi adiada. Agora, o texto deve voltar a ser discutido pelos deputados nesta semana, ainda antes do feriado de Carnaval. A proposta tramita em regime de urgência no Congresso.

Este trecho da medida provisória faz uma alteração no Código Florestal, e a mudança pode se espalhar por outros Estados da região amazônica.

Leia Medida Provisória n° 901, de 2019

Por:Jornal Folha do Progresso com informações da BBC News Brasil

