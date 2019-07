MP quer condenação de homem acusado de torturar ex-namorada por cinco horas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Márcio está preso desde o dia 2 deste mês por torturar a ex-companheira, ameaçar e obrigá-la a comer fezes de animal. A vítima foi mantida em cárcere privado e submetida a vários horas de agressões. O caso gerou ampla repercussão pela crueldade exposta em vídeo gravado e divulgado pelo próprio acusado. A denúncia oferecida à Justiça alega que as agressões tiveram vários agravantes e podem causar desformidades permanentes. Os crimes praticados por Márcio contra a ex-namorada serão enquadrados como violência doméstica. Além disso, as lesões foram cometidas mediante sequestro e com características de estupro, conforme apontou o MPPA.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) pediu à Justiça que Márcio da Cruz Conceição, de 19 anos, acusado de agredir e manter em cárcere privado a ex-namorada por cerca cinco horas, seja condenado pela prática dos crimes de tortura, lesão corporal e perigo à vida. A denúncia foi encaminhada na última quinta-feira (11) pela promotora de Justiça Sintia Bibas Maradei, atual responsável pela 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Icoaraci.

