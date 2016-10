MP quer que prefeita de Marapanim continue afastada do cargo.

Foto: Reprodução (Marapanim Notícia)- Maria Edinaide Teixeira é acusada de improbidade administrativa. População tentou depredar sede da prefeitura na manhã desta terça

O Ministério Público do Pará entrou com recurso contra a decisão da desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), que determinou o retorno da prefeita de Marapanim ao cargo. Maria Edinaide Silva Teixeira conseguiu na justiça o retorno ao cargo, do qual estava afastada desde agosto sob acusação de crime de improbidade administrativa.

O órgão, por meio da promotora Sintia Bivas Maradei, argumenta que existem fortes indícios de desvios de recursos públicos na gestão da prefeita. O ministério apresentou documentos com provas de que pagamento em atraso ou não pagamento do funcionalismo do município, licitações com indícios de fraude por montagem ou direcionamento de fornecedor, aquisição de combustível sem a realização de licitação, falta de licitação para o transporte escolar, além de desvio de recursos. A estimativa da promotora é que o prejuízo aos cofres públicos tenha sido de R$ 5,5 milhões.

Na manhã desta terça-feira (4), um grupo de moradores do município tentou depredar a sede da prefeitura do município em reação à decisão que reconduzia Maria Edinaide ao cargo de prefeita. Os manifestantes chegaram a jogar pedras contra o prédio. Segundo a Polícia Civil, a manifestação já foi encerrada e a situação é tranquila no município.

Um dos manifestantes foi detido e conduzido pela Polícia Militar à delegacia de Marapanim, onde foi autuado por desobediência ao se recusar a sair do prédio.

Por ORM NEWS

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...