MPE quer cassação de Temer e Dilma inelegível

(Com informações do UOL)

O vice-procurador incluiu no processo os depoimentos dos marqueteiros João Santana e Monica Moura. Eles foram ouvidos no dia 24 de abril e sustentam que Dilma Rousseff tinha conhecimento do esquema de pagamento de caixa 2 pela empreiteira Odebrecht.

O documento apresentado pelo MPE reforça alegações já apresentadas pelo vice-procurador Nicolao Dino que foram apresentadas na primeira fase do julgamento, iniciado no dia 4 de abril e interrompido para ouvir novas testemunhas.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou, nesta segunda-feira (15) as alegações finais sobre a cassação da chapa Dilma -Temer e reiterou o pedido de cassação do presidente Michel Temer e da inelegibilidade de Dilma Rousseff pelos próximos oitos anos.

