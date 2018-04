MPF abre vagas de estágio para nível médio e superior em Belém e no interior

Ministério Público Federal (MPF) publicou edital de concurso para seleção de estagiários dos cursos de Direito, Arquivologia e Ensino Médio. A bolsa é de R$ 850 para os estudantes de cursos superiores e de R$ 590 para os estudantes do nível médio, mais auxílio-transporte. A jornada é de 20 horas semanais.

As pré-inscrições começaram na última terça-feira (24) e podem ser feitas até as 15 horas de 8 de maio.

Faça a pré-inscrição clicando aqui.

Para confirmarem as inscrições, os candidatos deverão encaminhar por e-mail, até o dia 11 de maio, a documentação exigida no edital.

AS VAGAS

As vagas para estudantes do curso de Direito são oferecidas nas unidades do MPF em Marabá, Paragominas, Redenção, Santarém, Itaituba e Tucuruí. Em Belém, a vaga é para graduandos em Arquivologia, e, em Altamira, a seleção é para estudantes do ensino médio. Todas as vagas são para formação de cadastro reserva.

O PROCESSO SELETIVO

Para participar do processo seletivo é preciso estar matriculado em uma das instituições de ensino conveniadas com o MPF indicadas no edital de abertura do concurso, e é preciso ter concluído carga horária mínima de estudos, que varia conforme a extensão e o nível do curso. Há reserva de percentual de vagas para estudantes com deficiência e para os estudantes que se declararem participantes do sistema de cotas raciais.

As provas serão realizadas em 20 de maio, às 9 horas, em locais a serem divulgados pelo MPF. O conteúdo programático e todos os demais detalhes do processo seletivo estão publicados no edital de abertura do concurso.

(Com informações do MPF)

