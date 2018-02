MPF cobra na Justiça que Governo do Pará entregue barcos a extrativistas (Foto: ICM – Bio) Trecho da Resex Ipaú-Anilzinho (Foto: ICM – Bio)

O Ministério Público Federal (MPF) enviou à Justiça Federal na última segunda-feira (19) uma ação em que pede decisão urgente para obrigar o Governo do Pará a fornecer três barcos às comunidades extrativistas de Baião, no nordeste do Estado. Segundo o MPF, não há motivos para que o governo não cumpra contrato assinado com a Caixa.

A proposta de aquisição dos barcos foi feita em 2011 pela Secretaria de Estado de Agricultura (Sagri) – atual Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) – ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.

(Diário do Pará)

