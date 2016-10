MPF discute situação de comunidade atingida pela Usina de Belo Monte

Uma audiência pública convocada pelo Ministério Público Federal (MPF) em Altamira, sudoeste do estado, discutiu uma solução para a situação de moradores de uma área risco no bairro Jardim Independente I, nesta segunda-feira (10). A comunidade tenta ser reconhecida como atingidos pela construção da Usina de Belo Monte. O G1 aguarda posicionamento da Norte Energia, responsável pela operação da usina.

De acordo com o MPF, a comunidade necessita de abastecimento de água potável imediato e as famílias precisam ser cadastradas pela empresa empreendedora.

A maioria vive em palafitas, onde não há rede de esgoto e nem de abastecimento de água. O acesso às palafitas é feito por pontes de madeira improvisadas.

Cerca de 1200 pessoas vivem no local, as famílias querem ser remanejadas para uma área segura, pela empresa Norte Energia.



