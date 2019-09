MPF investiga denúncias de tortura contra detentos na prisão de Santa Isabel do Pará

MPF investiga denúncias de tortura contra detentos na penitenciária de Santa Isabel do Pará (Foto:Reprodução)

Há denúncias de tortura, maus tratos e tratamento desumano, cruel e degradantes.

O Ministério Público Federal (MPF) no Pará investiga denúncias de tortura contra detentos no Complexo Penitenciário de Santa Isabel, nordeste do estado. Nesta segunda-feira (2), os procuradores enviaram recomendações às autoridades ligadas ao sistema penitenciário do estado e à Força-Tarefa de intervenção penitenciária que começou a atuar em presídios paraenses depois do massacre no Centro de Recuperação de Altamira, quando 62 pessoas foram mortas.

O MPF pediu a abertura de investigações e recomendou que sejam instaurados procedimentos administrativos para apurar denúncias de tortura, maus tratos e tratamento desumano, cruel e degradantes.

O MPF também solicitou que as autoridades informem em um prazo de 15 dias se vão acatar ou não a recomendação e que providências serão tomadas para resolver os problemas apontados.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...