MPF investiga por que Funai não usou recursos contra Covid-19

No inicio do mês de abril, a Funai passou a dispor de R$ 10,840 milhões a partir da publicação da medida provisória 942, que tratou de uma série de medidas federais de enfrentamento ao Covid-19. A MP tem efeito imediato. Por isso, o recurso emergencial ficou à disposição da Funai, que não encostou na verba.

O Ministério Público Federal (MPF) foi acionado para investigar por que o Fundação Nacional do Índio (Funai), não executou nenhum centavo dos R$ 10,840 milhões que recebeu do Governo Federal para apoiar os indígenas em ações de proteção e combate a pandemia do novo coronavírus.

