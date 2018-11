MPF notifica governo do PA para que cumpra federalização do licenciamento de mineradora da Belo Sun, no Xingu

Em setembro, a Justiça Federal determinou que o Ibama licencie o projeto da mineradora canadense no rio Xingu, no Pará.

Projeto Volta Grande do Xingu, no Pará — Foto: Divulgação/ Belo Sun

O Ministério Público Federal (MPF) informou nesta terça-feira (27) que enviou um ofício ao governo do estado para que cumpra, imediatamente, a sentença da Justiça Federal de Altamira que determinou a federalização do licenciamento do projeto da mineradora Belo Sun, na região da Volta Grande do Xingu. A companhia pretente instalar uma mina de ouro a céu aberto na área do rio, segundo o MPF, que é a mais atingida pela usina de Belo Monte.

De acordo com o MPF, o documento foi enviado ao secretário Thales Belo, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). O G1 entrou em contato com a assessoria da Semas e, também da Belo Sun, e aguarda retorno.

O MPF informou que, na segunda-feira (26), indígenas da etnia Juruna estiveram na sede do órgão em Altamira para convidar a procuradoria a participar de reuniões agendadas com secretaria estadual e a empresa dentro da terra indígena Paquiçamba.

A procuradora Thais Santi disse que a reunião “evidencia que o processo segue à revelia do Ibama” e que o licenciamento deve ser imediatamente regulado para que estudos sobre os impactos da usina sejam feitos na localidade.

A sentença ordenou, em setembro, que o licenciamento da Belo Sun seja conduzido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), reconhecendo que o Estado do Pará não tem competência para conduzir o processo. A reportagem também entrou em contato com o Ibama e aguarda resposta.

Processos

Segundo o MPF, duas ações tratam do caso na Justiça Federal. No primeiro, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspendeu todas as licenças concedidas pela Semas devido a ausência de estudos e consulta aos indígenas afetados. No segundo, a Justiça Federal determinou a federalização.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...