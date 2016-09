MPF pede R$ 1 milhão por morte de onça no revezamento da tocha

O procurador da República Rafael Rocha quer impedir ainda que o Exército utilize animais silvestres em exibições pública

O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas ingressou com ação civil pública na Justiça Federal, e pede que o Exército seja condenado a pagar R$ 1 milhão por danos morais coletivos após o incidente que resultou na morte da onça pintada Juma, durante a passagem do revezamento da tocha olímpica por Manaus.

De acordo com o jornal Extra, na ocasião, Juma tentou se desvencilhar das correntes e foi atingida por dois tiros na cabeça. O procurador da República Rafael Rocha quer impedir ainda que o Exército utilize animais silvestres em exibições públicas.

Rocha afirmou que não havia autorização para o animal participar do evento. Segundo relatório do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), a onça ficava no 1º Batalhão de Guerra na Selva (1º BIS), mas o único local com as licenças necessárias para esta guarda é o Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS).

Logo após o ocorrido, o (MPF) recebeu 28 representações de pessoas que exigiam uma providência sobre o ocorrido, um número bastante incomum pelo procurador.

