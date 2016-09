MPF: quatro municípios com vagas no Pará

Termina no próximo dia 28 de setembro o período de inscrições para o concurso público do Ministério Público Federal (MPF), que objetiva preencher cargos de Procurador da República.

São 82 oportunidades distribuídas em todos os Estados. Entre eles, o Pará. No Estado estão previstas vagas em Belém (1), Itaiutuba (1), Marabá (1) e Tucuruí (1).

As pré-inscrições devem ser feitas pelo site. A taxa de inscrição é de R$ 250. Após o pagamento, o candidato deve se dirigir a uma das Procuradorias da República, munidos com os documentos comprobatórios especificados no edital.

Todos os inscritos neste Concurso serão classificados por meio de Prova Objetiva, prevista para ser aplicada no dia 27 de novembro de 2016, nas Capitais dos Estados e no Distrito Federal, conforme o local de confirmação da inscrição preliminar, também haverá Provas Subjetivas, relacionadas à cada um dos grupos de disciplinas, Prova Oral de cada disciplina e aferição de títulos.

Após os resultados das Provas Subjetivas, os candidatos deverão requerer as inscrições definitivas na Procuradoria da República em que foi efetivada a inscrição preliminar, com os documentos discriminados na resolução.

