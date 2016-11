MPF quer indenização para indígenas durante ação policial.

Foto: Reprodução/Internet- O valor de R$ 10 milhões é o que o MPF (Ministério Público Federal) cobra na justiça contra a União em indenização a indígenas vítimas de operação policial realizada em 2012 na aldeia Teles Pires, na Terra Indígena Kayabi, em Jacareacanga, no sudoeste paraense. Durante o conflito, um índio morreu e outros ficaram feridos. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público Federal nesta segunda-feira (21).

Para o MPF, o resultado desastroso da operação Eldorado, que tinha o objetivo de combater garimpos ilegais, foi provocado por precipitação dos órgãos envolvidos.

De acordo com as investigações, apesar de ter sido realizada reunião entre policiais e indígenas para buscar entendimento sobre como seria feita a destruição de balsas com dragas de garimpo, antes da concordância dos indígenas um grupo de agentes foi à aldeia para a destruição de uma das balsas ancoradas no rio Teles Pires. Ao tomarem conhecimento que a operação policial iria ser feita, alguns indígenas tentaram retirar do interior da balsa a ser destruída bens que poderiam ser aproveitados pela comunidade, como geladeira, fogão e freezer.

Essa iniciativa ocasionou desentendimento entre os policiais e os indígenas, que acabaram sendo atacados a tiros, com bombas de gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. Vários indígenas ficaram feridos – alguns com sequelas permanentes – e o índio Adenilson Kirixi Munduruku foi assassinado.

De acordo com a ação, o valor da indenização solicitada na Justiça deverá ser aplicado em políticas públicas educacionais e de saúde em benefício dos indígenas, sob a coordenação da Fundação Nacional do Índio, a partir de definições das próprias comunidades.

