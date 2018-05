MPF quer interdição de mina de bauxita

(FOTO: ROBERTO RIBEIRO / ARQUIVO O LIBERAL.) – A mineradora norueguesa Norks Hydro está diante de seu mais novo pesadelo: uma ação civil pública que deu entrada na Justiça Federal de Paragominas, na última terça-feira, 15, pede que seja imediatamente paralisada a exploração da mina de bauxita Mitônia, naquele município do leste paraense. A mesma ação também pretende que seja feita a remoção dos rejeitos depositados pela Hydro em duas colossais bacias na cidade de Barcarena.

Nessas bacias são armazenados agentes tóxicos altamente prejudiciais à saúde e até cancerígenos, como o chumbo, cromo e níquel. E, também, elementos radioativos contidos na bauxita, como urânio e tório. Os dois agentes químicos e seus graus de teor foram identificados em um estudo do Centro de Geociências da Universidade Federal do Pará (UFPA) no processo de extração da bauxita em Paragominas.

