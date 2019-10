MPF solicita suspensão das atividades de empresa de segurança que atuava como milícia rural no PA

Presos são suspeitos de compor milícia rural em Marabá — Foto: Ascom/ PRF

Empresa era contratada por grandes fazendeiros de Marabá, sudeste do estado, para invadir os pequenos lotes dos ribeirinhos. Após a invasão, terrenos eram anexados para as propriedades dos fazendeiros.

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou um pedido cautelar para suspender as atividades de uma empresa que realizava serviços de segurança na cidade de Marabá, sudeste do Pará. De acordo com investigações realizadas pelo MPF, a empresa atuava como uma milícia em fazendas da região do Lago dos Macacos, zona rural do município.

No final do mês de setembro, oito pessoas foram presas na localidade, também sob suspeita de formação de milícia. Após denúncias feitas por ribeirinhos que vivem no local, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram as prisões e apreenderam quatro revólveres, quatro espingardas e 52 munições.

De acordo com o MPF, esses presos faziam parte de uma empresa de segurança, contratada por grandes fazendeiros da região que buscavam expandir os lotes de terra. A empresa, portanto, deveria invadir os pequenos lotes dos ribeirinhos, para que eles fossem anexados às terras dos contratantes.

As investigações do MPF apontam que as invasões eram realizadas com violência. Os milicianos possuíam armamento pesado e, em alguns casos, chegavam a atear fogo em alguns barracos.

Por G1 PA

