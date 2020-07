MPPA ajuíza ação contra secretário de saúde de Parauapebas por improbidade administrativa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o MPPA, a Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas (Semsa) realizou um processo seletivo para escolher a empresa fornecedora de medicamentos ao órgão durante a pandemia. Contudo, o pregão foi realizado de forma presencial, o que, segundo a promotoria, diminui a quantidade de empresas disponíveis a participar do processo, além de gerar risco desnecessários aos participantes.

O Ministério Público do Pará (MPPA) ajuizou nesta terça-feira (28) uma ação civil pública contra o secretário de saúde de Parauapebas, Gilberto Laranjeiras, por ato de improbidade administrativa. A ação requer á perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contrato com o Poder Público. O G1 Pará solicitou um posicionamento a Gilberto Laranjeiras e aguarda retorno.

