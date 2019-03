MPPA convoca sociedade para audiência pública sobre Celpa em Novo Progresso

Ministério Público do Pará – Novo Progresso: MPPA convoca sociedade para audiência pública , com finalidade de solucionar os defeitos no fornecimento de energia elétrica pela CELPA, nas cidades de Novo Progresso e Castelo de Sonhos.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), através da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça da Cidade de Novo Progresso convoca toda população, bem como as entidades representativas da sociedade civil ,OAB, instituições publicas e privadas,igrejas e demais pessoas interessadas para que compareçam no dia 11 de março de 2019 ,às 18h30mn, no auditório da Câmara Municipal de Novo Progresso, para audiência pública que terá como finalidade de solucionar os defeitos no fornecimento e energia elétrica pela CELPA de Novo Progresso e Castelo de Sonhos.

A convocação veio através de oficio circular nº 0001/2019 -MP 1ª e 2ª Promotorias de Justiça da Cidade de Novo Progresso, assinada pelo Promotor OSVALDINO LIMA DE SOUZA.

