MPPA deflagra operação que investiga empresários do ramo das telecomunicações por fraude

MPPA deflagra operação e cumpre mandados de prisão e apreensão no Pará e Distrito Federal — Foto: Ministério Público do Pará

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão, sete mandados de busca e apreensão e mandados de sequestro patrimonial no Pará e Distrito Federal.

O Ministério Público do Pará (MPPA) deflagrou nesta quarta-feira (23) a operação ‘Dia Zero’, que investiga empresários do ramo das telecomunicações pelos crimes de fraude e estelionato. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão, sete mandados de busca e apreensão e mandados de sequestro patrimonial no Pará e Distrito Federal.

De acordo com o MPPA, a operação investiga um grupo de empresários do ramo de telecomunicações por suspeita de crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, associação criminosa, fraude e estelionato contra órgãos da administração pública. Durante a operação, foram apreendidos diversos veículos automotores.

A operação foi autorizada pelo juízo da comarca de São Félix do Xingu. Realizada de forma conjunta com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a operação contou com, ao todo, a participação de mais de 25 integrantes de diferentes instituições.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...