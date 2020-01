MPPA investiga suspeitas de fraudes em licitações na prefeitura de São Félix do Xingu, no Pará

MPPA cumpre mandados de prisão e busca e apreensão na Prefeitura de São Félix do Xingu (Foto:Reprodução)

Dois homens, suspeitos de serem usados como laranjas, foram presos. As licitações são referentes à compra de materiais de informática para o município.

Uma operação do Ministério Público do Pará (MPPA) cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão na prefeitura de São Félix do Xingu, no sudeste do estado. Dois homens foram presos.

De acordo com as investigações do MPPA, há suspeitas de fraudes em onze licitações de compra de material de informática para o município. Foram apreendidos computadores, celulares e documentos. Dois comerciantes do município, suspeitos de serem usados como laranjas, foram presos.

A estimativa do MPPA é que o prejuízo aos cofres públicos seja de quase R$1 milhão, entre os anos de 2017 e 2018. A operação foi realizada por equipes do MPPA em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional.

Em nota, a Prefeitura de São Felix do Xingu disse que disponibilizou às autoridades toda a documentação necessária para o esclarecimento dos fatos.

A prefeitura informou ainda que está tomando as medidas administrativas cabíveis e que determinou a abertura de sindicância para apurar o fato e envolvimento de servidores. Além disso, a prefeitura solicitou o afastamento imediato das funções de funcionários, a suspensão de pagamentos à empresas envolvidas e abertura de uma auditoria.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...