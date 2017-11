MST interdita rodovia entre Eldorado dos Carajás e Marabá

Desde as 5h desta terça-feira (21), cerca de 1200 membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) interditaram as duas pistas do quilômetro 295 da rodovia BR-155, entre Eldorado do Carajás e Marabá, sudeste paraense.

Eles estariam protestando contra a desapropriação da terra e o baixo investimento nos municípios da região. A assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a interdição, mas não deu mais detalhes sobre o caso.

A rodovia BR-155 liga Marabá a outros importantes municípios como Parauapebas, Xinguara, Curionópolis e Redenção.

(Com informações do Portal Pebinha de Açúcar)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...