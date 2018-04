MST invade fazenda de Oscar Maroni, que distribuiu cervejas pela prisão de Lula

Em vídeo que circulou nas redes sociais, ele chegou a falar em recompensa, caso o petista fosse morto na cadeia

Em 2007 ele foi preso acusado de favorecimento à prostituição (foto: Vivi Zanatta / Agência Estado)

Um dia depois de os Sem-Teto (MTST) ocuparem o triplex do Guarujá, que motivou a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) partiu para uma fazenda do empresário Oscar Maroni.

Ele distribuiu cervejas de graça e usou uma mulher nua para comemorar a prisão, assim que o petista foi detido na Sede da Polícia Federal, em Curitiba. Na “homenageem”, ele colocou bonecos com as fogos da ministra Cármen Lúcia e do juiz Sérgio Moro em uma espécie de altar.

Em vídeo que circulou nas redes sociais, ele chegou a falar em recompensa, caso o petista fosse morto na cadeia. Em 2007, Maroni foi preso em um flat na região de Moema, Zona Sul de São Paulo, sob acusação de explorar um prostítbulo e favorecer a prostituição.

O MST anunciou a ocupação da propriedade de cerca de 1,7 mil hectares dono do Bahamas, conhecido como “magnata do sexo”, com o mote “aliciadores não passarão”.

A fazenda Santa Cecília fica em Araçatuba, São Paulo. Cerca de 300 integrantes do MST participaram do ato, que seria a quarta do movimento na área do empresário.

Segundo o MST, o local já esteve envolvido em ações trabalhistas.O grupo informou que a ação faz parte da jornada de lutas pela reforma agrária, que lembra os 22 anos do massacre de Carajás. O ato também faz parte do protesto pela “arbitrariedade da prisão de Lula” e de um pedido por agilidade na investigação da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Veja também: Em MG, Ciro diz que não considera eleição sem Lula uma fraude

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...